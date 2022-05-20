Самара, , 09:46 — REGNUM Культурный кластер формируется в бывшей промышленной зоне Самары благодаря филиалу Третьяковской галереи. Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на совместном заседании двух комиссий Государственного совета России по направлениям «Молодежная политика» и «Культура», которое состоялось в Самаре.

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Отмечается, что Азаров поблагодарил руководство филиала Третьяковки в Самаре за реализацию культурных проектов и сообщил, что благодаря филиалу на площадке, где раньше была промышленная зона, сейчас формируется целый культурный кластер, в настоящее время это место снова открывается для жителей и гостей города.

«Вам огромное спасибо за целый ряд культурных проектов, реализующихся здесь, на Самарской земле, и конечно все с нетерпением ждем и открытия филиала и проведения «Ночи музеев», — приводит пресс-служба слова главы региона.

По словам генерального директора филиала Третьяковской галереи в Самаре Зельфиры Трегуловой, она рассчитывает на то, что филиал Третьяковской галереи в Самаре кроме показа больших серьезных выставок из собрания Третьяковской галереи будет способствовать взаимодействию ведущего музея национального искусства в России с местной художественной средой.

«Мы будем делать все для того, чтобы наша программа была адаптирована потребностям и интересам и Самары, и молодых людей, которым не хватает того искусства, на которое они могут откликнуться», — приводит пресс-служба ее слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре обсудили вопросы развития молодежной политики в регионах.

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