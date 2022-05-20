Париж, 20 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Перед открытием фондовой биржи франко-голландская группа Air France KLM вступила в переговоры с американским инвестиционным фондом Apollo «о вложении 500 миллионов евро капитала в операционную дочернюю компанию Air France, владеющую парком запасных двигателей», сообщает Le Figaro.

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С помощью этой операции франко-голландская группа погасит часть своих государственных займов.

«Не будет никаких изменений в том, как используются запасные двигатели, и это не повлияет на контракты сотрудников Air France или Air France-KLM», — говорится в заявлении франко-голландской группы.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия «приветствует инициативу» президента Франции Эммануэля Макрона по созданию европейского политического сообщества.

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