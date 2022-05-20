Пономарёвский район, , 09:43 — REGNUM В Оренбургской области госпитализировали пятилетнего ребёнка. Он отравился лекарствами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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По данному факту проводится проверка. Известно, что несчастный случай произошёл в Пономарёвском районе. По словам опекуна, мальчик съел 15 таблеток глицина, оставленные без присмотра.

Ребенку оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители оценивают действия опекуна с правовой точки зрения.

Стоит отметить, это не единственный случай за сутки, когда в Оренбуржье происходят несчастные случаи с детьми. В Новоорском районе в многодетной семье пострадал мальчик. Он решил попробовать щелочь в стакане, которую приготовила мать для мытья посуда. У ребёнка ожоги слизистой рта.