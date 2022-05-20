Лондон, 20 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Британский певец Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн во второй раз стали родителями. Об этом артист сообщил 20 мая в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Eva Rinaldi Эд Ширан

Ширан опубликовал снимок пледа, на котором лежат детские носки: «Я хочу, чтобы вы все знали, что у нас родилась еще одна красивая девочка», — подписал он фотографию. «Мы оба влюблены в неё и счастливы, что теперь мы семья из четырех человек», — добавил певец.

ИА REGNUM напоминает, что Эд Ширан и Черри Сиборн обручились в 2018 году — свадьба состоялась через год. В 2020 у пары родилась дочь.