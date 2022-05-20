Барнаул, 20 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю известил о вынесенном приговоре в отношении жительницы Барнаула, убившей новорожденного ребенка.

(сс) pgbsimon Жестокое обращение с детьми

По данным следствия и суда, 27-летняя женщина в ночь на 8 ноября 2021 года в своем доме родила жизнеспособного младенца, затем положила его в пакет и закопала на приусадебном участке. Осужденная, имеющая троих малолетних детей, желая скрыть беременность от родных, в медицинские учреждения не обращалась и на учет не вставала. Факт рождения ребенка был обнаружен, когда женщине потребовалась медицинская помощь, в связи с открывшимся после родов кровотечением.

По просьбе осужденной, которая свою вину признала, суд рассмотрел её дело в особом порядке уголовного судопроизводства без исследования доказательств. Приговором суда она осуждена по ст.106 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Защитник осужденной, не согласившись с приговором, обжаловал его в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда, ссылаясь на несправедливость и суровость наказания.

Суд второй инстанции признал несостоятельными доводы апелляционной жалобы, указав на законность и обоснованность вынесенного судебного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье суд недавно установил, что у жительница Читы родила 2 декабря 2020 года доношенного жизнеспособного ребенка и убила его, перекрыв футболкой дыхательные пути и вызвав тем самым механическую асфиксию.

Утром на следующий день она выбросила тело в мусорный контейнер.

Читайте также: Жительница Читы родила ребёнка и выбросила в мусорный контейнер