Мадрид, 20 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Уже в апреле 2022 года в испанском автономном сообществе Мадрид начал свою циркуляцию вирус, который вызывает оспу обезьян. Об этом 20 мая сообщает газета El País.

Оспа

«(Случаи) заражения начали выявляться на прошлой неделе, (их количество) значительно увеличилось в последние дни, хотя у нас есть сведения о пациенте, у которого в конце апреля начали проявляться симптомы», — рассказала генеральный директор департамента общественного здравоохранения региона Елена Андрадас.

Также уточняется, что большая часть случаев заражения людей оспой обезьян была выявлена в автономном сообществе Мадрид в начале мая.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что выявление первых семи случаев заражения людей оспой обезьян предварительно подтверждено в автономном сообществе Мадрид министерством здравоохранения Испании.