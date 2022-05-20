Новокузнецк, Кемеровская область, 20 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области перед судом предстанут двое работников муниципальных учреждений Новокузнецка, обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Ksonline.ru Взятка

По данным ведомства, 33-летний замначальника отдела строительного контроля «Дирекции ЖКХ» города требовал с предпринимателя 200 тыс. рублей за документы о переводе нежилого помещения в жилое. То есть за выполнение своих должностных обязанностей.

«Отчаявшись законным способом оформить документы, не желая давать взятку, директор сообщил о коррупционном предложении в полицию, после чего в рамках оперативного мероприятия через посредника передал одному из обвиняемых часть взятки — 30 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

После получения денег чиновника задержали. В ходе предварительного следствия были выявлены другие подобные эпизоды. С июля 2021 года он фактически вымогал взятки у предпринимателей, создавая для них трудности, получив всего 160 тыс. рублей.

Свою вину обвиняемый не признал. Второй фигурант — 35-летний главный специалист комитета ЖКХ администрации Новокузнецка со следствием сотрудничал.