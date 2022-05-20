Саратов, 20 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На прямую линию врио губернатора Саратовской области Романа Бусаргина поступило более 1 тыс. обращений. Об этом сообщает министерство информации и печати региона.

Saratov. gov.ru Роман Бусаргин

В течение недели жители области отправляли наболевшие вопросы. По данным центра управления регионом, на утро 20 мая насчитывалось свыше 1 тыс. обращений. Основная часть тем касается дорог, благоустройства и коммунальной сферы. Кроме этого, жителей интересуют вопросы социального обслуживания, образования и спорта.

ИА REGNUM напоминает, 20 мая временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин проводит прямую линию с населением.

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