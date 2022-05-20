Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Россия в 1990-х годах сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО. Об этом 20 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Ещё в 1990-х этот вопрос действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что бы они хотели сделать», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что США неоднократно заявляли о принципиальной невозможности членства России в НАТО.

Так он прокомментировал слова экс-президента США Билла Клинтона, который заявил, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО якобы оставалась открытой.