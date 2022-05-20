Москва, , 09:39 — REGNUM Риски сильной просадки рубля реализуются, если будет введено эмбарго на покупку российской нефти и других энергоносителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Рубль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Постепенное ослабление рубля вполне прогнозируемо. Когда речь идет о пополнении бюджета, сильный рубль не очень выгоден. При этом крепкий рубль важен для сдерживания инфляции, — сказал Алиев. — Но есть и риски сильной просадки рубля по отношению к доллару. Если будет введено эмбарго на покупку российской нефти и энергоносителей, они реализуются. Кроме того, сильным фактором, способным обвалить рубль, выступает падение цен на нефть. Но в среднесрочной перспективе это маловероятно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что доллар США может подорожать до 80 рублей и даже еще сильнее.

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