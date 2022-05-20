Москва, 20 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Риски сильной просадки рубля реализуются, если будет введено эмбарго на покупку российской нефти и других энергоносителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

«Постепенное ослабление рубля вполне прогнозируемо. Когда речь идет о пополнении бюджета, сильный рубль не очень выгоден. При этом крепкий рубль важен для сдерживания инфляции, — сказал Алиев. — Но есть и риски сильной просадки рубля по отношению к доллару. Если будет введено эмбарго на покупку российской нефти и энергоносителей, они реализуются. Кроме того, сильным фактором, способным обвалить рубль, выступает падение цен на нефть. Но в среднесрочной перспективе это маловероятно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что доллар США может подорожать до 80 рублей и даже еще сильнее.