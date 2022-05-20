Киев, , 10:45 — REGNUM Донецкая Народная Республика готова обменять гражданина Украины и Великобритании Эйдена Аслина на любого гражданина или солдата ДНР, находящегося в плену на Украине, однако Киев мешает переговорам об обмене пленными.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Аслину, воевавшему в свое время в составе Курдских народных ополченцев на севере Сирии, предъявлены обвинения в Донецке.

Уполномоченный по правам человека в ДНР и МИД Великобритании осведомлены о возможности обмена пленными и готовы к переговорам, однако украинская сторона этому препятствует.

Сам Аслин признался, что воевал на стороне Украины будучи действующим морским пехотинцем. Однако он утверждает, что не входил в состав нацистских батальонов и также категорически отрицает, что лично был причастен к смерти гражданских лиц.

Будучи пленным он также заявил, что представители России и ДНР обращались с ним очень хорошо.