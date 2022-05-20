Москва, 20 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на Украине.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

На кадрах реактивные системы ведут огонь 122-мм снарядами по артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и позициям украинских националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись сдачи в плен украинских боевиков в Мариуполе. На кадрах с территории промышленной зоны завода «Азовсталь» выходят новые группы боевиков.

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