Ростов-на-Дону, 20 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё 14 тыс. мирных жителей России и Украины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры помогают донести к автобусу сумки

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в ряде регионов России в связи с наплывом беженцев из Донбасса и Украины действует режим ЧС. Из Ростовской области отправка поездов с вынужденными переселенцами осуществляется ежедневно.