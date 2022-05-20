Белгород, 20 мая 2022, 09:43 — REGNUM Уголовные дела по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Белгородской области возбудил Следственный комитет России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Расследование будет вестись по факту обстрела 17 мая села Безымено Грайворонского района, где в результате применения системы залпового огня получил осколочное ранение мирный житель 1952 года рождения, и села Солохи Белгородского района 18 мая. Повреждены гражданские и административные здания.
В рамках расследования уголовных дел назначены необходимые экспертизы.