Белгород, 20 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Уголовные дела по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Белгородской области возбудил Следственный комитет России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Обстрел Солохи

Расследование будет вестись по факту обстрела 17 мая села Безымено Грайворонского района, где в результате применения системы залпового огня получил осколочное ранение мирный житель 1952 года рождения, и села Солохи Белгородского района 18 мая. Повреждены гражданские и административные здания.

В рамках расследования уголовных дел назначены необходимые экспертизы.