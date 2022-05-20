Москва, , 09:35 — REGNUM В 2022 году реальные доходы населения однозначно будут иметь тенденцию к снижению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«На текущий момент с начала 2022 года реальные доходы населения уже упали на 1,2%. Прогноз до конца года — 6,8%, — сказал он. — Падение реальных доходов населения связано в первую очередь с текущей политической и экономической обстановкой в мире и стране и ожидаемым пиком безработицы до 6,7% в III квартале 2022 года».

При этом он подчеркнул, что в период любого экономического кризиса потребительский спрос падает.

«Люди будут экономить, отказываться от каких-то услуг и товаров или заменять их на более экономичные аналоги. Поэтому малому и среднему бизнесу в такие периоды бывает сложнее всего. Только в марте 2022 года 3,5% МСП остановили свой бизнес, — сказал Порочкин. — С острым падением реальных доходов столкнутся работники следующих сфер бизнеса: автомобильный бизнес, добыча сырья, энергетики, маркетинга, консалтинга и аудита».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году реальные располагаемые доходы жителей России по сравнению с 2020 годом выросли на 3,1%.

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