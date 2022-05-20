Ереван, , 09:35 — REGNUM В Ереване протестующие, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, утром 20 мая выдвинулись к резиденции президента страны. Об этом сообщает в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вице-спикер парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Акция протеста в Ереване Photolure

Накануне в Ереван прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. На сегодня назначена его встреча с армянским коллегой Ваагном Хачатряном.

«Там будет президент Литвы. Мы заявим нашу политическую и гражданскую позицию, расскажем о лживых заявлениях нынешнего руководства, которое обманывает весь мир», — выступил перед собравшимися оппозиционный депутат Гегам Манукян.

Напомним, в последние дни протестующие в Ереване перекрывали движение на разных улицах столицы. Сагателян объявил, что 20 мая тактика протестов изменится, акции неповиновения будут проходить в другом формате.

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