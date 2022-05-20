Иркутск, 20 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. По состоянию на 20 мая в 13 районах Приангарья действуют 19 пожаров на площади 19 904 га, сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС РФ.

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Отмечается также, что авиация МЧС России продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров, действующих на территории Иркутской области. В минувшие сутки в Усть-Удинском районе самолетом-амфибией «Бе-200» было произведено 10 сливов 90 тонн воды — потушено 1200 метров кромки пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе зарегистрировано 40 пожаров, 11 из них — ландшафтные. С 19 мая на всей территории Иркутской области указом губернатора Игоря Кобзева введен режим ЧС в лесах.

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