Екатеринбург, 20 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В ходе гидравлических испытаний трубопроводов Екатеринбурга выявлено 19 повреждений. Первый этап опрессовок в столице Урала завершился 19 мая, сообщили журналистам в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Mil.ru Обслуживание труб теплоснабжения

Повреждения обнаружены в районе улиц Красина, Ильича, Серафимы Дерябиной и Сиреневого бульвара. Ремонтные бригады уже начали их устранение.

Отметим, в 2022 году опрессовки в Екатеринбурге проходят в четыре этапа. Второй из них стартует 7 июня.