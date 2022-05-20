Оренбург, , 09:32 — REGNUM В Оренбургской области выявили заражённую партию томатов из Узбекистана. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Помидоры

В импортных овощах обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Продукция хранилась на складе временного хранения «Уралкомплект». Объем партии составил 18,492 тонны.

Заражённые помидоры выявлены в ходе карантинного фитосанитарного контроля. Ввоз такой продукции на территорию запрещен. Возбуждено административное дело. Подкарантинное продовольствие возвращено в Узбекистан.