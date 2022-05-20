Рейкьявик, , 09:32 — REGNUM Компания CCP Games запустила облачный браузерный клиент EVE Anywhere для космической массовой многопользовательской игры (ММО) EVE Online. Информация была опубликована 19 мая на сайте проекта.

Многопользовательская игра Eve Online Скриншот с YouTube

Разработчики сообщили, что обитатели Нового Эдема (область космического пространства в игре) теперь могут играть в EVE Online через браузеры Chrome, Safari, Firefox и Edge. Они отметили, что при этом не имеет значения, выходят ли геймеры в Сеть через ПК или планшет.

Напомним, 11 мая компания AMD объявила, что добавит в EVE Online поддержку технологии FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0). Отметим, что релиз этой космической ММО состоялся более 19 лет назад — 6 мая 2003 года.

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