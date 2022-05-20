Рейкьявик, 20 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Компания CCP Games запустила облачный браузерный клиент EVE Anywhere для космической массовой многопользовательской игры (ММО) EVE Online. Информация была опубликована 19 мая на сайте проекта.

Скриншот с YouTube Многопользовательская игра Eve Online

Разработчики сообщили, что обитатели Нового Эдема (область космического пространства в игре) теперь могут играть в EVE Online через браузеры Chrome, Safari, Firefox и Edge. Они отметили, что при этом не имеет значения, выходят ли геймеры в Сеть через ПК или планшет.

Напомним, 11 мая компания AMD объявила, что добавит в EVE Online поддержку технологии FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0). Отметим, что релиз этой космической ММО состоялся более 19 лет назад — 6 мая 2003 года.