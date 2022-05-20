Донецк, 20 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Ясиноватая. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве рассказали, что атака зафиксирована в 8:57. С позиций в Авдеевке по Ясиноватой выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 мая украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк.