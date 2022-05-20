Екатеринбург, 20 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Задержать «минировавшего» в Свердловской области торговые центры подростка смогли сотрудники ФСБ и полиции. Об этом сообщает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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«Установить местоположение злоумышленника удалось благодаря слаженным действиям подразделений МВД и коллег из ФСБ» — добавил полковник Горелых.

В пресс-службе областного управления ФСБ отметили, что юный уралец уже признал вину. Установлено, что он состоял в одном интернет-сообществе, участники которого изучали способы и алгоритмы «лжеминирования» и делились результатами своих противоправных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, объектами внимания подростка стали ТЦ из Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Преступления были совершены зимой.