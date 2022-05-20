Сеул, , 09:31 — REGNUM Правительство Южной Кореи решило сохранить обязательный семидневный карантин для заражённых COVID-19 ещё на четыре недели, до 20 июня. Об этом сообщает Yonhp News со ссылкой на заявление министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 20 мая в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По его словам, соответствующее решение принято в связи с выявлением в стране новых штаммов коронавируса и ослаблением иммунитета. Министр добавил, что при принятии решения также были учтены мнения экспертной комиссии по инфекционным заболеваниям, местных администраций и заинтересованных ведомств.

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Ли Сан Мин также отметил, что правительство примет все возможные меры для увеличения коек в больницах и расширения списка медучреждений, осуществляющих лечение заражённых.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 25 125 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до17 914 957.

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