Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Петербургские специалисты IT-отрасли направили более 600 заявок на получение отсрочки от службы армии. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Информационные технологии Иван Шилов, ИА REGNUM

Среди регионов России Петербург занял вторую позицию по количеству отправленных заявок. Северная столица уступила Москве и Московской области, там почти 1,7 тыс. и 800 заявок, соответственно.

Самой популярной специальностью, обладатели которой направляли заявки на отсрочку, стала «Информатика и вычислительная техника». Распространены также «Информационные системы и технологии», «Прикладная математика и информатика» и другие.

Отметим, что со всей России поступили заявления от 8,7 тыс. сотрудников сферы IT.

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