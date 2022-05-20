Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Президент США Джо Байден в ближайшие недели может провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Такую вероятность не исключил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает агентство Reuters.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не удивлюсь, если в ближайшие недели президент Байден и председатель КНР Си Цзиньпин вновь поговорят по телефону», — сказал Салливан.

На брифинге для журналистов на борту самолёта Байдена, направляющегося в Сеул, он сообщил, что в ходе недавних переговоров с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи тема переговоров лидеров двух стран не обсуждалась.

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«Этот разговор с Яном Цзечи не закладывал основу для возможного звонка двух лидеров», — уточнил помощник американского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл телефонные переговоры с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Яном Цзечи. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах китайско-американских отношений, а также рассмотрели вопросы региональной безопасности и нераспространения ядерного оружия.

Кроме этого, Салливан и Цзечи обсудили украинский кризис.