Москва, , 09:43 — REGNUM Атомный стратегический крейсер «Князь Олег» и многоцелевой атомный крейсер «Новосибирск» пополнят в 2022 году подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Об этом командующий флотом адмирал Сергей Авакянц рассказал в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 20 мая по случаю 291-й годовщины со дня образования флота.

Атомный подводный крейсер «Князь Олег» выведен из эллинга Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»

Он рассказал, что в текущем году на флоте ожидают прибытия третьей по счёту подводной лодки проекта 636.3 «Магадан». В составе флота должно быть шесть таких подлодок, первые две — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» — прибыли минувшей осенью.

«Продолжая тему поступления новых подводных лодок, отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и первую атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск»", — рассказал Авакянц.

Подводный крейсер «Князь Олег» оснащён баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», уточнил адмирал.

Кроме того, в текущем году флот должен получить два морских тральщика «Пётр Ильичёв» и «Анатолий Шлемов» проекта 12 700 «Александрит», а также четвёртый по счёту корабль проекта 20 380 корвет «Резкий».

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