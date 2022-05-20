Иркутск, , 09:27 — REGNUM В Иркутской области, где едва справляются с тушением десятков пожаров, в ближайшее время ситуация может ещё более осложнится. По данным территориального ГУ МЧС РФ, сегодня, 20 мая по области ожидается усиление северо-западного ветра до 16-21 м/с.

«Штормовой ветер способствует возникновению пожаров и их распространению на большую площадь. Использование открытого огня под запретом!» — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 19 мая, в регионе зарегистрировано 40 пожаров, 11 из них — ландшафтные. На всей территории региона введен режим ЧС в лесах.

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