Донецк, 20 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие, попавшие в плен, оценили условия содержание и качество медпомощи в Донецке. Видеозапись разговоров с боевиками 20 мая опубликовало РИА Новости.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

«Кормят хорошо. На обед есть и первое, и второе», — рассказал один из пленных. По его словам, раны обрабатывают каждое утро. Но признался, что очень хочет вернуться домой и ждёт обмена.

«Здесь относятся нормально, даже не ругаются, — сообщил второй. — Питание тоже нормальное».

Он показал журналисту книгу, которую ему в больнице дали почитать.