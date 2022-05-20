Самара, 20 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Стелу, посвящённую фестивалю «Российская студенческая весна», установили в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Зрители на открытии Студвесны

Сообщатся, что стела была установлена на территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена», она посвящена 30-летию этого фестиваля.

«Крылья — символ свободы, полёта, возможности выбора из множества открытых направлений. Такой мы и ощущаем саму атмосферу Студвесны. Теперь в Самаре есть новая интересная локация для встреч молодёжи, для интересных фото. А, может быть, именно отсюда будут уезжать делегации области на будущие фестивали, чтобы вернуться с высокими результатами. Будет здорово, если установка скульптурных композиций станет традицией, и такие точки появятся в других городах проведения национальных финалов», — приводит пресс-служба слова председателя Российского союза молодёжи, член Общественной палаты России Павла Красноруцкого.

Сообщается, что композиция представляет собой изображение двух пар крыльев, расположенных параллельно друг другу. Авторами памятника являются скульпторы Юрий и Глеб Ткаченко, архитектор Антон Белов (г. Пенза). Высота композиции составляет семь метров. Она выполнена методом сварки из стальных прутков.

«Я считаю, что «Солидарность Самара Арена» будет одним из лучших мест, на фоне которого моя работа будет служить фоном для групповых снимков, для селфи, для фрагментарных снимков. Крылья — это не только про молодость, это и сила, возможности, свобода, счастье! Стела — это и про какие-то личные моменты, связанные с весной, с любовью и счастьем», — приводит пресс-служба слова скульптора Юрия Ткаченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Фестиваль «Российская студенческая весна» назвали стартом для молодых людей.