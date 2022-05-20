Абакан, 20 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 21 случай COVID-19, выздоровел 21 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В Абакане выявлено 11 носителей коронавируса, в Черногорске и Аскизском районе — по трое, в Саяногорске, Усть-Абаканском и Алтайском районах — по одному. Также в Хакасии коронавирус выявлен у жителя Кемеровской области.

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 33 919 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в регионе выявили 25 носителей коронавируса, выздоровели 19 человек.