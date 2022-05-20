Париж, , 09:24 — REGNUM Бывший французский военный Адриен Боке, который недавно вернулся с Украины, потребовал от президент Франции Эммануэля Макрона объяснить, почему Париж и Европа поставляют оружие украинским неонацистам. Он заявил об этом 20 мая в эфире Sud Radio.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как отметил Боке, по итогам своей поездки на Украину, у него есть простой вопрос к французским властям.

«Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружено оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?», — сказал он.

Кроме того, бывший французский военный указал, что, как он считает, с помощью полученного ВСУ от Запада оружия неонацисты из украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществляют легитимацию своего положения в официальных структурах киевского режима.

При этом Боке высказал мнение, что французский президент понимает неоднозначность сложившейся в этом вопросе ситуации.

«Почему Макрон не ездит на Украину? По-моему, Макрон начинает понимать, что французское оружие и французские боеприпасы попадают в руки неонацистов», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник вновь выступил с обвинениями в нерешительности в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.