Иркутск, 20 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Иркутской области продолжается борьба с массовыми природными очагами. Как сообщает 20 мая телеграм-канал правительства региона, за последние сутки в регионе зарегистрировано 40 пожаров, 11 из них — ландшафтные.

МЧС Пожары в Приангарье

«Причиной 30 пожаров стало неосторожное обращение с огнём. Пожары из-за палов сухой растительности, сжигания мусора и неосторожного обращения с огнём ежедневно составляют более половины всех пожаров на территории региона. Самые проблемные районы — Иркутский и Братский, где накануне было зарегистрировано по три ландшафтных пожара», — сказано в официальной информации.

Для пресечения нарушений особого противопожарного режима и предотвращения пожаров в Иркутской области работают межведомственные патрульные и манёвренные группы. По результатам их работы с начала действия особого противопожарного режима составлено 997 протоколов за нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 мая на всей территории Иркутской области указом губернатора Игоря Кобзева введен режим ЧС в лесах.

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