Париж, 20 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Молдавия «приветствует инициативу» президента Франции Эммануэля Макрона по созданию европейского политического сообщества, сообщает Le Parisien.

European People's Party Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду, отправляясь в Париж, приветствовала «инициативу» главы французского государства по созданию европейского политического сообщества, которое, по ее словам, позволит Молдавии «ускорить» вступление в Евросоюз.

«Я приветствую инициативу президента Макрона по созданию европейского политического сообщества, которое поддержит и ускорит наш процесс вступления в ЕС», — заявила глава Молдавии в Елисейском дворце в Париже.

«Молдавия— страна с европейской историей и, несомненно, с европейским будущим», — продолжила Майя Санду, настаивая на «решимости» Кишинева стать государством-членом Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна будет «особенно внимательно относиться к безопасности и территориальной целостности Молдавии».