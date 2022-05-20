Москва, 20 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв. Церемония вручения наград прошла 19 мая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вадим Шипачёв

Шипачёв получил приз «Золотая клюшка», награду ему вручал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

Победитель в этой номинации определился по итогам голосования тренеров команд, игравших в чемпионате КХЛ. Претендентами также были нападающие санкт-петербургского СКА Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко.

Шипачёв получил награду во второй раз в карьере. В регулярном чемпионате 2021/22 он набрал 67 очков, забросив 24 шайбы и отдав 43 результативные передачи. При этом он стал лучшим бомбардиром и ассистентом лиги.

Кроме того, Шипачёв является лучшим ассистентом в истории КХЛ, на его счету 555 голевых передач в 828 матчах.