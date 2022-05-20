Оренбург, 20 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Жительница Оренбургской области стала жертвой обмана. Мошенники убедили женщину перечислить почти 400 тыс. рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным полиции, жительница Октябрьского района в мессенджере «Телеграмм» подписалась на канал «Поле чудес». Ей предложили сыграть в игру, где победителю обещали денежный приз. Суть игры состояла в том, что участники игры должны были наперегонки осуществлять денежные переводы на банковские карты, которые отправлял администратор с указанными суммами. Сумма с каждым этапом увеличивалась. Финалисту полагался приз.

Оренбурженка приняла участие в игре и отправила в общей сложности на банковские карты неизвестных ей свыше 393 тыс. рублей. Администратор проинформировал женщину о победе и необходимости оплатить 13% от суммы выигрыша, чтобы получить приз. Жительница Оренбуржья поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.