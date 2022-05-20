Астана, 20 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Разработка Новой экономической политики Казахстана задерживается из-за отсутствия идей. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил на встрече с бизнесменами.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Не могу сказать, что эта работа проходит успешно. Наблюдается дефицит мыслей и идей. Это касается и антикризисных мер», — сказал глава государства.

Токаев сообщил, что поручил создать рабочую группу по этому вопросу с участием представителей бизнеса и блогеров, которые выступали по данной теме с критикой. Оказалось, что это не дало желаемых результатов, так как и там с идеями «тоже напряжёнка».

Напомним, Токаев объявил о переходе к Новой экономической политике в конце января после завершения протестов. По его словам, основными ее целями будут сокращение пропасти между бедными и богатыми, а также обеспечить честную конкуренцию и предсказуемость действий государства.