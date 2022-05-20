Луганск, 20 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Средства ПВО Луганской Народной Республики за сутки уничтожили две запущенные украинскими боевиками ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом 20 мая сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mil.ru ПВО в действии

«Силами ПВО над н. п. Дебальцево уничтожено 2 ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также отмечается, что со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Первомайск с применением минометов калибра 120 мм, выпущено шесть мин.