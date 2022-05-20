Бодайбо, Иркутская область, 20 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 20 мая сообщает подробности серьёзного ДТП в городе Бодайбо, где пострадали четверо человек: 21-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota Cresta», не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение.

МВД 22-05-20 13.11.19

В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы водитель и три его пассажира, в числе которых двое мужчин и одна девушка.

В ходе разбирательств сотрудники полиции увидели у автолюбителя явные признаки опьянения. Проведенное освидетельствование показало, что у него в четыре раза превышено содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Кроме того у мужчины отсутствовало водительское удостоверение. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

По факту ДТП правовое решение будет принято после установления степени тяжести потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в городе Черемхово 37-летняя водитель автомобиля Nissan Terrano не справилась с управлением и съехала в кювет. Авто завалилось на бок. Сотрудники ГИБДД заметили у предполагаемой виновницы явные признаки опьянения. Прибор показал, что у нее почти в шесть раз превышена допустимая норма паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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