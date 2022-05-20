Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге в пятницу, 20 мая, сохранится относительно холодная погода, до +14 градусов, но будет солнечно, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, погодную ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует гребень антициклона, вытягивающийся с севера.

«При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, а температурные показатели продолжат отставать от нормы», — добавил он.

Температура воздуха в Петербурге днем составит +12…+14 градусов, по Ленинградской области +10…+15 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

«В субботу без осадков и днем около +15 градусов», — добавил синоптик.

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