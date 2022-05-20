Владикавказ, 20 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Северной Осетии запланировано строительство малой гидроэлектростанции «Барс». Её мощность составит 4,8 МВт. В настоящее время идет работа над проектом, а реализовать его планируется в течение пяти лет, сообщили 20 мая в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

Chintohere ГЭС

«Проект малой ГЭС «Барс» включен в Схему и программу развития электроэнергетики РСО-Алания на 2023–2027 гг. На сегодняшний день ведётся проектно-изыскательская работа, которую планируется завершить к концу текущего года. Кроме того, начаты работы по геодезии, а также положительно решён вопрос приобретения земельного участка», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно плану, на возведение ГЭС направят 720 млн рублей. При реализации проекта будет создано 120 рабочих мест на этапе строительства. А в целом в ходе эксплуатации нового объекта энергетики будут трудоустроены 15 человек.