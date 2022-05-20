Москва, , 09:21 — REGNUM Морские пехотинцы Тихоокеанского флота России участвуют в спецоперации на Украине и достойно сражаются. Об этом командующий флотом адмирал Сергей Авакянц рассказал в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 20 мая по случаю 291-й годовщины со дня образования флота.

Корабли Тихоокеанского флота Mil.ru

По его словам, боевая подготовка воинов-тихоокеанцев будет изменена и дополнена. В ней появятся новые элементы, так как в современных боевых условиях получен бесценный опыт.

«В специальной военной операции принимают участие морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Наши бойцы сражаются более чем достойно», — заявил Авакянц.

Командующий ожидает, что в 2022 году в составе флота будет более 30 воинских формирований, удостоенных почётного наименования «Ударное».

Он напомнил о присвоении почётного наименования «Гвардейская» 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, успешно выполнившей задачи в рамках спецоперации. Такое произошло впервые после окончания Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий указ 28 марта подписал президент России Владимир Путин.

Читайте также: Бригаде морской пехоты ТОФ во Владивостоке присвоено гвардейское звание