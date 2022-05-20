* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 20 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Национальный фронт сопротивления в афганской провинции Панджшер утверждает, что 17 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты из засады. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ArmyAmber Афганистан

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, написал на своей странице в Twitter, что нападение произошло в местности Чубак уезда Хессайе-Авваль.

По словам Ахмади, силы фронта потерь не понесли.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют информацию.

Четыре дня назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпосте в кишлаке Доаб попали в аналогичную засаду и потеряли восемь своих солдат.