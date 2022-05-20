Калуга, , 11:04 — REGNUM Организация речного маршрута из Калуги в усадьбу Поленово, расположенную в Тульской области, стала предметом обсуждения в рамках заседания круглого стола «Дальнейшее развитие инвестиционного проекта «Лето на Оке». Об этом 20 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Участник туристического проекта «Лето на Оке» теплоход «Иван Ципулин» Агентство по развитию туризма Калужской области

Для калужан это важный этап развития круизного туризма, возрожденного проектом «Лето на Оке». В разговоре приняли активное участие специалисты сферы туризма из Тульской области. Итогом встречи стала договоренность о запуске первого межрегионального речного маршрута в июле 2022 года. Инвестор проекта «Лето на Оке» Татьяна Моисеева сообщила, что в настоящий момент второе судно проекта проходит модернизацию. В отличие от прогулочного теплохода «Иван Ципулин», который катает туристов максимум до Кольцовских пещер, скоростное судно на воздушной подушке сможет отправиться излюбленным маршрутом — в Тарусу, а позже и в тульское Поленово.

«Лето на Оке» — один из первых проектов Агентства и один из самых динамично развивающихся. В 2020 году мы всем городом выбирали название для туристического теплохода, который возродил для калужан речные прогулки. В итоге он получил имя купца Ивана Ципулина, открывшего в 1872 году пассажирские перевозки по Оке. В 2020 году, при соблюдении всех пандемийных условий, на теплоходе отдохнуло более 1,5 тыс. человек. А уже в 2021 году 10 тысяч калужан и гостей города совершили прогулки на Ципулине! Мы очень надеемся в ближайшее время презентовать калужанам, тулякам и гостям наших городов новый речной маршрут», — отметила генеральный директор калужского областного Агентства по развитию туризма Татьяня Каледина.

Сотрудничество с Тульской областью в сфере туризма началось в марте 2022 года, когда в рамках международной туристической выставки между Агентством по развитию туризма Калужской области и Агентством развития туризма Тульской области состоялось подписание соответствующего соглашения. Стороны обязались обмениваться опытом работы и информацией в области туризма, разрабатывать совместные проекты, а также проводить межрегиональные мероприятия, в том числе конференции, круглые столы, выставки и рекламные туры.

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