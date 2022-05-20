В Калуге будет дан старт круизному речному маршруту к тульскому Поленово
Калуга, 20 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Организация речного маршрута из Калуги в усадьбу Поленово, расположенную в Тульской области, стала предметом обсуждения в рамках заседания круглого стола «Дальнейшее развитие инвестиционного проекта «Лето на Оке». Об этом 20 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.
Для калужан это важный этап развития круизного туризма, возрожденного проектом «Лето на Оке». В разговоре приняли активное участие специалисты сферы туризма из Тульской области. Итогом встречи стала договоренность о запуске первого межрегионального речного маршрута в июле 2022 года. Инвестор проекта «Лето на Оке» Татьяна Моисеева сообщила, что в настоящий момент второе судно проекта проходит модернизацию. В отличие от прогулочного теплохода «Иван Ципулин», который катает туристов максимум до Кольцовских пещер, скоростное судно на воздушной подушке сможет отправиться излюбленным маршрутом — в Тарусу, а позже и в тульское Поленово.
Сотрудничество с Тульской областью в сфере туризма началось в марте 2022 года, когда в рамках международной туристической выставки между Агентством по развитию туризма Калужской области и Агентством развития туризма Тульской области состоялось подписание соответствующего соглашения. Стороны обязались обмениваться опытом работы и информацией в области туризма, разрабатывать совместные проекты, а также проводить межрегиональные мероприятия, в том числе конференции, круглые столы, выставки и рекламные туры.