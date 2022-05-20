Париж, , 09:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна будет «особенно внимательно относиться к безопасности и территориальной целостности Молдавии», сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

«Неприемлемая ситуация вокруг Украины представляет угрозу для всего региона и, в частности, для Молдавии. Не исключено распространение конфликта на соседей», — заявил глава французского государства во время визита президента Молдавии в Париж.

Президент Франции также выразил свое «восхищение», поскольку Молдавия продолжает принимать украинских беженцев.

«Поддержка Франции будет долгосрочной», — заключил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон хочет получить ответ в ближайшие недели на заявку Молдавии на членство в ЕС.

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