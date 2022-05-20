Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM Административное дело в отношении рок-музыканта Юрия Шевчука, которому вменяют дискредитацию Вооруженных сил РФ, направили из Уфы в Санкт-Петербург, сообщили 20 мая в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Юрий Шевчук putnik

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе концерта в Уфе Шевчук высказался о своем негативном отношении к спецоперации ВС РФ на Украине и после концерта на него был составлен административный протокол.

«Советский районный суд Уфы направил по подсудности в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в отношении Юрия Шевчука», — рассказали в ОПС, уточнив, что дело еще не поступило в суд.

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