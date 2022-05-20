Иркутск, 20 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 20 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8651 человека, причём за последние сутки умер один пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 264 (+117 за сутки). Госпитализированы 364 (+10 за сутки). В то же время выздоровели 288 649 пациентов (+73 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 685 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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